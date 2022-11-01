VPN Наоборот – Бесплатный VPN с российским IP

Для доступа к госуслугам, РЖД, налоговой, почте и другим сайтам, недоступным из-за рубежа.

Привет! Меня зовут Сергей. Я делаю VPN серверы с российскими IP, чтобы из-за границы можно было скачать справку, купить билет на поезд, учиться и работать.

Сначала сделал только для себя. Потом друзьям. Теперь помогаю вам.

Бесплатно.

Чтобы получить ключ, нужно ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ внизу страницы.

⚠️ Сервис работает “Как есть”. Гарантий стабильности и безопасности нет (как и в РФ). Но мы очень стараемся 💙

Как подключить?

1. Скачайте OpenVPN Client

Официальный сайт:

Это приложение для подключения к VPN. Оно есть на все платформы:

iOS (Есть в AppStore)

Android (Есть в GooglePlay)

Windows

Mac

Linux

2. Откройте файл-ключ с помощью OpenVPN Client

Если у вас нет ключа – оставьте заявку.

После открытия ключа приложение спросит, действительно ли вы хотите добавить новую конфигурацию VPN. Согласитесь.

3. Включайте и выключайте VPN в приложении

При включенном VPN у вас будет российский IP. Будут работать российские сайты, но не будут те, что заблокированы в РФ.

Если нужно больше

Многие просили, и я добавил 2 платных тарифа. Они круче.

Тариф 🤝 Бесплатный 📺 Для видео 😎 Персональный сервер Суть ✅ Можно использовать для доступа к сайтам. 🛑 Нельзя смотреть видео и качать большие файлы. 📂 Подходит для документов, оплаты ЖКХ, налогов, получения выписок из кадастра и т.п. ✅ Можно использовать для доступа к сайтам. ✅ Можно смотреть видео и качать большие файлы. 🔒Статический IP адрес 🎓 Подходит для документов, развлечений и удалённой учёбы ✅ Можно использовать для доступа к сайтам. ✅ Можно смотреть видео и качать большие файлы. ✅ Личный сервер специально для вас. Можете дать ключ родственникам и друзьям. 📍Можно выбрать город сервера: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург или Казань 🔒Статический IP адрес 💼 Подходит для документов, развлечений, удалённой учёбы и работы Сайты ✅ Госуслуги ✅ Налоговая ✅ РЖД ✅ Почта России ✅ Авито ✅ Другие сайты ← Всё, что бесплатно + ✅ YouTube без рекламы ✅ Кинопоиск ✅ Okko ✅ Premier ✅ Другие стриминговые сервисы ✅ Все сайты, доступные из РФ. 🔒 Только для вас и ваших близких. Скорость 1 Мбит/с 10 Мбит/с 40 Мбит/с Цена (в месяц) Донаты по желанию 300₽ / €5 / $5 1000₽ / €15 / $15

На платных тарифах я сначала пришлю ключ. Вы попробуете и оплатите, если вас всё устроит.

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