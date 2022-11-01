VPN Наоборот – Бесплатный VPN с российским IP

Для доступа к госуслугам, РЖД, налоговой, почте и другим сайтам, недоступным из-за рубежа.
Привет! Меня зовут Сергей. Я делаю VPN серверы с российскими IP, чтобы из-за границы можно было скачать справку, купить билет на поезд, учиться и работать.
Сначала сделал только для себя. Потом друзьям. Теперь помогаю вам.
Бесплатно.
Чтобы получить ключ, нужно ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ внизу страницы.
Как подключить?
1. Скачайте OpenVPN Client
Официальный сайт:
OpenVPN Connect Client | Our Official VPN Client | OpenVPN
In order to connect to the VPN server or service, you need to obtain a file that contains the specifics needed for the connection. Such a configuration file is called a profile and has an .ovpn file extension.
openvpn.net
Это приложение для подключения к VPN. Оно есть на все платформы:
- iOS (Есть в AppStore)
- Android (Есть в GooglePlay)
- Windows
- Mac
- Linux
2. Откройте файл-ключ с помощью OpenVPN Client
Если у вас нет ключа – оставьте заявку.
После открытия ключа приложение спросит, действительно ли вы хотите добавить новую конфигурацию VPN. Согласитесь.
3. Включайте и выключайте VPN в приложении
При включенном VPN у вас будет российский IP. Будут работать российские сайты, но не будут те, что заблокированы в РФ.
Если нужно больше
Многие просили, и я добавил 2 платных тарифа. Они круче.
Тариф
🤝 Бесплатный
📺 Для видео
😎 Персональный сервер
Суть
✅ Можно использовать для доступа к сайтам. 🛑 Нельзя смотреть видео и качать большие файлы. 📂 Подходит для документов, оплаты ЖКХ, налогов, получения выписок из кадастра и т.п.
✅ Можно использовать для доступа к сайтам. ✅ Можно смотреть видео и качать большие файлы. 🔒Статический IP адрес 🎓 Подходит для документов, развлечений и удалённой учёбы
✅ Можно использовать для доступа к сайтам. ✅ Можно смотреть видео и качать большие файлы. ✅ Личный сервер специально для вас. Можете дать ключ родственникам и друзьям. 📍Можно выбрать город сервера: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург или Казань 🔒Статический IP адрес 💼 Подходит для документов, развлечений, удалённой учёбы и работы
Сайты
✅ Госуслуги ✅ Налоговая ✅ РЖД ✅ Почта России ✅ Авито ✅ Другие сайты
← Всё, что бесплатно + ✅ YouTube без рекламы ✅ Кинопоиск ✅ Okko ✅ Premier ✅ Другие стриминговые сервисы
✅ Все сайты, доступные из РФ. 🔒 Только для вас и ваших близких.
Скорость
1 Мбит/с
10 Мбит/с
40 Мбит/с
Цена (в месяц)
Донаты по желанию
300₽ / €5 / $5
1000₽ / €15 / $15
На платных тарифах я сначала пришлю ключ. Вы попробуете и оплатите, если вас всё устроит.
Отзывы
VPN Наоборот Reviews - Read Reviews on Vpn-naoborot.online Before You Buy | vpn-naoborot.online
"Все отлично! Относительно быстро сгенерировали ключ. Подключение на ура. Мне то что надо - для подключения к госуслугам и прочего в РФ. Спасибо. Развития проекта удачного!" "Спасибо большое! Очень выручили! Все работает отлично." "Я сделал этот сервис. Это тестовый отзыв, чтобы проверить, что отзывы вообще работают)"
www.reviews.io
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Действуйте так:
- Поищите решение на странице помощи
- Поищите решение в чате
- Опишите проблему подробно в чате
- Напишите нам: support@vpn-naoborot.online
Помощь
Друзья, мне приходят сотни писем в день, поэтому не получается помогать всем.
vpn-naoborot.online
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